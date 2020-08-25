شاهد.. صلاة ملاكمين عالميين ضمنهم مايك تايسون

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه الملاكم الأمريكي الشهير مايك تايسون وهو يصلي رفقة الملاكم السويدي جاك بادو ويؤمهم بطل الكيك بوكسينغ عمرعبد الله بإحدى المقاهي في الولايات المتحدة.

الفيديو الذي حاز على 3 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة قام بنشره جاك بادو على حسابه في تويتر و أرفقه بتغريدة جاء فيها: "أصلي جنبا إلى جنب مع أخوي مايك تايسون وعمر عبد الله ...الحمد لله".

وتفاعل مغردون على نطاق واسع مع الفيديو من خلال التعليق وإعادة نشر المقطع مرفوقا بتغريدات تعبر عن إعجابهم.

واعتنق مايك تايسون الملقب بالرجل الحديدي الإسلام بعد خروجه من السجن الذي قضى فيه ثلاث سنوات بداية من العام 1991 حين توبع في قضية اغتصاب وغير اسمه حينها إلى مالك تايسون، إلا أن اسمه القديم "مايك" لايزال متداولا إعلاميا، بحسب "يورونيوز".

وتمكن تايسون من الفوز بلقب بطل العالم للوزن الثقيل كأصغر ملاكم في العالم يحوز على هذا اللقب وهو بعمر 20 سنة العام 1986، ليفتتح بعدها سجلا حافلا بالإنجازات والألقاب إلى غاية اعتزاله العام 2005، واستقطبت هولييود الرجل الحديدي الذي ظهر في أفلام عدة بتأديته لأدوار ثانوية.

في حين، فإن جاك بادو الحاصل على لقب بطل العالم للملاكمة في الوزن الخفيف والمتوسط نشأ على الإسلام عن طريق والده الغامبي الذي تزوج من سويدية.

أما عمر عبد الله، وهو أردني الجنسية، فقد حقق لقب بطل العالم في الكيك بوكسينغ العام 2016 في نزال جمعه مع بطل أوروبا في الاختصاص البريطاني دانيال هيوز في نيويورك وفاز عليه عمر بالضربة القاضية ليسجل اسمه كأول عربي يفوز بهذا اللقب العالمي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز