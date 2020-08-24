إصابة أسرع رجل في العالم بكورونا

المصدر: وكالات

أصيب أسطورة ألعاب القوى الجامايكي المعتزل يوسين بولت، بفيروس كورونا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحسب الصحيفة، أظهرت نتائج اختبار بولت اليوم "الاثنين إصابته بفيروس كورونا بعد أيام فقط من إقامة احتفال خاص في بلده جامايكا بعيد ميلاده الـ34، بحضور ضيوف من بينهم رحيم ستيرلينغ نجم المنتخب الإنجليزي لكرة القدم وفريق مانشستر سيتي.

وسيقضي بولت فترة عزل منزلي وسيتبع كل الإرشادات الصحية الخاصة بمواجهة الإصابة بفيروس كورونا.

ولا يعرف حتى الآن الموقف فيما يخص رحيم سترلينغ، وما إذا كان سيخضع هو الأخر لعزل منزلي، كونه كان مخالطا لبولت في حفل عيد ميلاده.

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