سيرينا تسقط أمام مصنفة 116 عالمياً

المصدر: (لوس انجليس - أ ف ب)

انتهى مشوار الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامس عند الدور ربع النهائي لدورة لكزينغتون الأمريكية في كرة المضرب، بخسارتها أمام لاعبة خارج نادي المئة الأوليات المرة الأولى منذ 2012، وتصنيفها الـ116 عالمياً.

وكانت ابنة الـ38 عاماً، والفائزة بـ23 لقباً في غراند سلام تمني النفس بالذهاب حتى النهاية في مشاركتها الأولى بعد استئناف المنافسات. ولكن مواطنتها شيلبي رودجرز (27 عاماً) وقفت حائلاً دون ذلك وخرجت منتصرة الجمعة بثلاث مجموعات 1-6 و6-4 و7-6 (7-5) في ساعتين وسبع دقائق.

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