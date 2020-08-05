كلاب الحراسة تجارة رابحة في البريميرليغ

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

قام ميشيل أرتيتا مدرب أرسنال، بشراء كلب حراسة كبير، قبل قيادة فريقه للفوز في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على تشيلسي، لينضم إلى قائمة نجوم الدوري الإنجليزي الذين لجأوا لهذا الأمر لحماية منازلهم من السرقة.

وتم تصوير المدرب الإسباني مع الكلب الكبير من فصيلة الراعي الهولندي، والبالغ سعره 20 ألف جنيه إسترليني، وتم شراؤه من شركة متخصصة ببيع كلاب الحراسة للنجوم.

وأشارت صحيفة «ديلي ميل»، إلى أن أرتيتا، بات أحدث الأسماء الكبيرة في الدوري الممتاز الإنجليزي، والتي قامت بشراء كلاب حراسة لزيادة تأمين منازلهم، وسبقه في هذا الأمر، لاعب الوسط السابق في أرسنال، جاك ويلشير، والذي يلعب الآن مع ويست هام يونايتد.

وحارس المرمى الفرنسي هوغو لوريس، والذي قام بإنفاق 15 ألف جنيه إسترليني، لشراء كلب حراسة من فصيلة شيبرد البلجيكي، وذلك بعد أسابيع فقط من احتجاز زميله بتوتنهام ديلي آلي، من قبل سارقين.

كما أنفق نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا، 15 ألف جنيه استرليني، لشراء كلب حراسة من شركة الحماية المتخصصة تشابيرون، والذين قدموا أيضاً الكلاب لزميليه في الفريق ماركوس راشفورد وفيل جونز.

وقام قائد أستون فيلا، جاك غريليش، بشراء كلب في مايو الماضي، وكذلك كل من جيسي لينجارد وآرون وان بيساكا، واشترى مويس كين مهاجم إيفرتون، كلبي حراسة بقيمة 15000 جنيه إسترليني لكل منهما في يونيو الماضي، بسبب سلسلة من السرقات في منازل لاعبي كرة القدم في المملكة المتحدة.

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