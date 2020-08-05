صلاح ومحرز يدعوان للصلاة من أجل لبنان بعد انفجارات بيروت

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أعرب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عن تعاطفه مع ضحايا الانفجارات الضخمة التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت أمس، وأسفرت عن مقتل 100 شخص، وإصابة 4000 آخرين على الأقل.

ودعا "موصلاح" الذي يقضي إجازته حالياً في دبي، إلى الصلاة من أجل لبنان، وذلك عبر حسابه الشخصي في إنستغرام، وانضم إليه العديد من نجوم كرة القدم العالمية أيضاً في إبداء تعاطفهم مع ضحايا الانفجارات، ومنهم مايكل إيسيان لاعب وسط تشيلسي السابق، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

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