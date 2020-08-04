محمد صلاح يصل إلى دبي لقضاء الإجازة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وصل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى دبي لقضاء أيام من الإجازة التي حصل عليها لاعبو الفريق عقب التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الأمر الذي تعود عليه النجم المصري في السنوات الأخيرة، حيث اعتاد زيارة دبي لقضاء إجازات قصيرة أو لتصوير حملات دعائية، وآخرها زيارته في نوفمبر الماضي.

ولم يكشف عن مدة الإجازة التي يقضيها محمد صلاح في دبي، مع العلم أن أول ارتباطات ليفربول ستكون يوم 29 أغسطس الجاري، عندما يواجه أرسنال بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، في مباراة الدرع الخيرية.

وكان الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، قد منح لاعبي فريقه راحة تمتد لمدة أسبوعين بعد انتهاء الدوري يوم 26 يوليو الماضي، ومنهم «مو صلاح»، بعدما أسهم في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخ النادي بالمسمى الجديد، بعد غياب استمر 30 عاماً، وشارك صلاح مع ليفربول في 48 مباراة خلال الموسم الحالي، ونجح خلالها في تسجيل 23 هدفاً وصنع 13 هدفاً.

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