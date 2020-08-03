الكاف يعلن مواعيد مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف»، اليوم الاثنين، عن مواعيد المباريات المتبقية في بطولتيه القاريتين للأندية، دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية، اللتين تم تأجيلهما لأكثر من ثلاثة أشهر في الفترة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ووفقاً لبيان صادر عن الاتحاد الإفريقي اليوم، وافقت لجنة الطوارئ في الكاف على الخطة التي قدمتها لجنة الأندية والمسابقات في الاتحاد من أجل استكمال البطولتين في الموسم الجاري.

وتقرر إقامة مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية في المغرب، حيث يلعب فريق بيراميدز المصري مع حوريا كوناكري الغيني في 22 سبتمبر المقبل، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويلتقي في اليوم نفسه حسنية أغادير المغربي، ضد مواطنه نهضة بركان على أرض ملعب مولاي الأمير عبد الله في مدينة الرباط.

وتقام المباراة النهائية للبطولة الكونفدرالية يوم 27 سبتمبر المقبل، على أرض ملعب مولاي الأمير عبد الله بالعاصمة الرباط، وتقام كل مباريات البطولة خلف أبواب مغلقة بدون حضور جمهور.

أما بخصوص بطولة دوري أبطال إفريقيا، فأعلن الكاف أن مباراتي الذهاب في المغرب بين الوداد البيضاوي والأهلي المصري، والرجاء المغربي ضد الزمالك، ستقامان يومي 25 و26 سبتمبر المقبل، ثم تقام مباراتا الإياب في مصر يومي 2 و3 أكتوبر المقبل.

وطالب كاف الاتحادين المصري والمغربي لكرة القدم، بتقديم الضمانات اللازمة لإقامة مباراتي الدور قبل النهائي بحد أقصى يوم 15 أغسطس المقبل.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ستقام على ملعب محايد حال تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب، على أن يتم فتح باب التقدم لاستضافة المباراة النهائية، أمام الدول الراغبة حتى يوم 17 أغسطس المقبل، مرفقاً بتعهد حكومي.

وأوضح الكاف أنه في حالة تأهل فريقين مصريين أو فريقين مغربيين للنهائي، سيكون النهائي في بلد الفريقين أحد يومي 16 أو 17 أكتوبر المقبل.

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