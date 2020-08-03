كوبنهاغن تستضيف انطلاقة طواف فرنسا في 2022 بدلا من 2021

المصدر: أ ف ب

أعلن عمدة كوبنهاغن الاثنين أن انطلاق طواف فرنسا الذي كان مقررا من العاصمة الدنماركية في العام 2021 سيتم إرجاؤه الى عام 2022 لتجنب تداخل الأحداث الرياضية التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد.

وقال فرانك يانسن في بيان "أنا سعيد أننا تمكنا من ضمان انطلاق من الدنمارك للعام 2022".

وكان من المقرر أن ينطلق طواف فرنسا 2021 من كوبنهاغن، إلا أن عمدة المدينة طالب في الفترة السابقة بتعديل كي لا يصطدم ذلك مع أحداث رياضية أخرى مثل أولمبياد طوكيو المؤجل وكأس أوروبا في كرة القدم حيث تعتبر كوبنهاغن إحدى المدن المضيفة.

وأضاف يانسن "كان يسعد الكثير منا وجود طواف فرنسا في الدنمارك العام المقبل ولسوء الحظ علينا الآن الانتظار لفترة أطول قليلا".

وتابع "في المقابل، يمكن للدنماركيين أن يفرحوا باحتفالية اكبر في عام 2022، عندما لا يصطدم انطلاق الطواف بين اليورو والأولمبياد على أمل أن نكون قد تخلصنا من فيروس كورنا".

بعد انطلاقه من كوبنهاغن في الاول من يوليو 2022، سيبقى مسار الطواف على الأراضي الدنماركية لمرحلتين أخريين.

أما بالنسبة لنسخة العام 2021، تبدو مدينة بروتاني في غرب فرنسا من أبرز المدن المرشحة لاستضافة انطلاق الطواف، وفقا لصحيفة "لو تيليغرام".

وتسبب "كوفيد-19" بتأجيل موعد انطلاق الطواف هذا العام من 29 أغسطس الى 20 سبتمبر.

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