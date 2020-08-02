توصية بإلغاء دورة «مدريد للتنس»

المصدر: ( مدريد - وكالات)

أوصت السلطات المحلية للعاصمة الإسبانية بإلغاء دورة مدريد في كرة المضرب، المقررة الشهر المقبل، على خلفية المخاوف من تزايد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، بحسب ما أفاد المنظمون.

وتعد دورة مدريد التي تقام على ملاعب ترابية، من دورات الماسترز للألف نقطة لدى المحترفين، والبريمير الإلزامية لدى المحترفات. وكان من المقرر أن تقام في مايو الماضي، لكنها أرجئت إلى الفترة بين 13 سبتمبر المقبل و20 منه، بعدما تسبب تفشي «كوفيد 19» عالمياً بتعليق مختلف المنافسات الرياضية.

وتوقفت كل الدورات الرسمية للمحترفين والمحترفات منذ مارس الماضي، ومن المقرر أن تعاود نشاطها بداية من غدٍ.

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