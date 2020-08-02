دروغبا يترشح لرئاسة الاتحاد الإيفواري

المصدر: (أبيدجان- أ ف ب)

تقدّم نجم كرة القدم الإيفوارية ديدييه دروغبا بترشحه لانتخابات رئاسة اتحاد بلاده، واعداً بتحقيق نهضة في الرياضة الشعبية، التي «تعاني» راهناً، بحسب الهداف السابق لنادي تشلسي الإنجليزي.

وكان القائد السابق لمنتخب «الفيلة» قد تلقى صفعة في منتصف يوليو الماضي عندما رفضت رابطة اللاعبين الإيفواريين تأييده، لكنه حظي في النهاية بثماني رعايات ودعم من إحدى المجموعات الخمس المطلوبة للترشح للانتخابات. وقال دروغبا البالغ 41 عاماً «لا يهمني كثيراً أن أكون رئيساً للاتحاد الإيفواري، بل المهمة المرتبطة بهذه الوظيفة. كرتنا تعاني. نلتزم بالمساهمة في نهضة كرة القدم الإيفوارية».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز