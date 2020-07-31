فنان من الإمارات يبهر العالم بلوحة مانشستر سيتي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قام فنان من الإمارات من مشجعي مانشستر سيتي بتصميم عمل فريد من نوعه سيتسنّى للملايين من محبي النادي حول العالم مشاهدته.

حيث مُنح ضياء علاّم، المولود في الإمارات والمقيم بها، هذه الفرصة المتمثلة في تصميم عمل فني لنادي الدوري الإنجليزي الممتاز بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

‎ويُجسد هذا العمل الفني نجوم النادي سيرجيو أغويرو وكيفن دي بروين ورياض محرز من خلال استعمال الخط العربي.

وهو ما نشره الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي، ولاقى الكثير من الإعجاب، ويقول ضياء: «بكل صدق، لقد أحسست بسعادة غامرة عندما طُلب مني العمل على هذا المشروع». ثم يضيف «لقد كان شرفاً عظيماً أن أعمل على هذا التصميم لمانشستر سيتي، إنّ مجرّد التفكير بأنّ أنصار مانشستر سيتي في كل أرجاء العالم بإمكانهم مشاهدة عملي يجعلني أشعر بسعادة كبيرة».

وأضاف ضياء: «جميل أن ترى نادياً عالمياً بعظمة مانشستر سيتي يقدم رسالة إلى الأمة الإسلامية بمناسبة العيد بهذه الطريقة، إنه حقاً لأمر رائع».

ويتطلع علاّم، كغيره من محبي النادي، إلى مباراة الإياب التي يلاقون فيها قريباً ريال مدريد في إطار دوري أبطال أوروبا، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتقدم السيتي بهدفين مقابل هدف واحد.

حيث صرّح علاّم قائلاً: «أنا من عشّاق نادي مانشستر سيتي وإنه لمن الرائع أن ترى النادي يحقق إنجازات عظيمة ويفوز بألقاب عدة خلال السنوات القليلة الماضية».

وأضاف: «أنا فقط أتمنى أن نُوفق بعد طول انتظار في الفوز بلقب الأبطال هذه السنة؛ وإذا ما تمكنا من إلحاق الهزيمة بريال مدريد ستكون حظوظنا كبيرة».

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