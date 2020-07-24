شاهد.. "مكة" تساعد أباها محمد صلاح في تمريناته الرياضية

المصدر: البيان الإلكتروني

شارك اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي، جمهوره ومتابعيه بمجموعة فيديوهات وصور أثناء أدائه التمرينات الرياضية في المنزل، وكان بطل هذه اللقطات المصورة، التي نشرها صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، ابنته مكة، حيث ظهرت وهي تساعده في تمريناته بعمليات تدليك لقدمه.

يأتي هذا بعد ساعات من كشف اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، عن متابعته لبرنامج تليفزيوني يستعرض عظمة الآثار المصرية القديمة بعرض لمقابر ملوك مصر القدامى، ونشر صلاح صورة من البرنامج والتي كانت تستعرض المقبرة رقم 62 للملك توت عنخ آمون، ويواصل بذلك الفرعون المصري اعتزازه بوطنه وتاريخه بعدما رفع علم مصر على منصة التتويج بالدوري الإنجليزي الممتازة،بحسب "اليوم السابع".

وكان ظهر النجم المصري محمد صلاح بفيديوهات جديدة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال استقلاله أتوبيس اللاعبين بعد تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 30 عاما، كما ظهر مو صلاح بفيديو آخر خلال مروره بالممر الخاص باللاعبين قبل دخوله للملعب للاحتفال بالفوز مرتديا علم مصر.

وصعد النجم المصري على منصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، حاملا العلم المصري، بعد تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، للمرة التاسعة عشرة في تاريخه.

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