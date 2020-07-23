الحسناء شارابوفا.. من التنس إلى الملاكمة

نشرت نجمة كرة المضرب الروسية المعتزلة ماريا شارابوفا على حسابها في "إنستغرام" فيديو جديد لها وهي تمارس رياضة جديدة بعيدة من التنس.

ويبدو أنّ الحسناء الروسية لم تبتعد كثيراً عن الرياضة، حيث ظهرت وهي تجري تدريبات بالملاكمة مرتدية القفازين على الشاطئ.

ووجهت الروسية رسالة إلى مدربها تومي كاسانو: "نسيت كم يمكنك أن تكون قاسياً، أهلاً بالتدريب في الهواء الطلق، اشتقت إليك! شكراً لك على جعل التمرين ممتعاً".

علماً أنّ شارابوفا، الفائزة بخمسة ألقاب غراند سلام، كانت قد أعلنت اعتزالها كرة المضرب في 26 فبراير الماضي.

وحققت الروسية خلال مسيرتها الاحترافية 36 لقباً، كما تربعت على عرش تصنيف محترفات كرة المضرب 21 أسبوعاً، بحسب "يوروسبورت"

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