انتحار بطلة العالم للتزحلق على الجليد

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدمت بطلة التزحلق على الجليد الروسية إياكترينا ألكسندروفسكايا البالغة من العمر 20 سنة على الانتحار

أمس السبت في العاصمة الروسية موسكو.

وأوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن الحادثة أقرب إلى الانتحار، وجار التحقيق في الأمر، حيث إن الشابة تركت رسالة تحتوي على كلمة "أحبك". كما أكد شريكها وندسور لوكالة "سبوتنيك" وفاة ألكسندروفسكايا، وقال "لقد علمت بالأمر من أحد أفراد عائلتها".

يشار إلى أن ألكسندروفسكايا كانت تقدم عروض التزحلق على الجليد بشكل فردي في بادئ الأمر، ثم تحولت إلى الزوجي. وبعد فترة غيرت جنسيتها الرياضية إلى الأسترالية، وحصدت في عام 2017 بطولة العالم للناشئين للتزحلق على الجليد.

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