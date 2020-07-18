انتحار الروسية إيكاترينا بطلة العالم بالتزحلق على الجليد

المصدر:
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أقدمت المتزحلقة على الجليد الروسية إيكاترينا ألكسندروفسكايا على الانتحار في العاصمة الروسية موسكو، وفقا لوكالة "تاس".

وتم العثور على جثة المتزحلقة بالقرب من منزلها مع ملاحظة تركتها ألكسندروفسكايا البالغة 20 عاما كتبت عليها كلمة "الحب".

وسبق لألكسندروفسكايا الإقدام على محاولة الانتحار، بسبب الاكتئاب بعد صدمة تعرضت لها.

وكانت المتزحلقة تحمل الجنسية الأسترالية ومثلت بلاد "الكنغر" في البطولات الدولية.

وحصدت عام 2017، بطولة العالم للناشئين، في التزحلق الزوجي رفقة الأسترالي هارلي ويندسور.

كلمات دالة:
  • الروسية إيكاترينا ألكسندروفسكايا ،
  • التزحلق الزوجي،
  • انتحار
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