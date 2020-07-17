المجلس العالمي للملاكمة يمنح البطولة الفخرية لطفل أنقذ شقيقته من الموت

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مجلس الملاكمة العالمي منح البطولة الفخرية للطفل الشجاع، البالغ من العمر 6 سنوات، ويدعى بريدجر والكر، بعدما دافع عن شقيقته الصغرى وتدخل لحمايتها من الموت بعد هجوم شرس من كلب وهو ما كلفه 90 غرزة في وجهه.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مجلس الملاكمة العالمي أصدر بيانا اليوم، الجمعة، ذكر فيه "يشرفنا إطلاق منح البطولة الفخرية للقب المجلس على بريدجر والكر صاحب الـ6 سنوات، تكريما على أفعاله الشجاعة التى تمثل أفضل القيم الإنسانية".

وتعود القصة وفقا للصحيفة البريطانية إلى 9 يوليو الماضي عندما قام كلب شرس للغاية بمهاجمة شقيقة والكر البالغة من العمر 3 سنوات، ليقوم الطفل بالدفاع عن شقيقته والجري بها بعيدا عن الكلب للحفاظ عليها وهو ما كلفه التعرض لعضات متكررة في الوجه والرأس سببت له تشوها حادا خاصة في خده الأيسر بالكامل وكلفه أيضا 90 غرزة فى وجهه.

وجاءت تفاصيل قصة شجاعة الطفل البطل بريدجر والكر وفقا لرواية عمته التي نشرها موقع "روسيا اليوم"، كالتالى "مرحبا بكم جميعا، من فضلكم شاركوا قصة ابن أخي حتى تصل للجميع، نحن نعلم أن بطلنا الصغير سيحب بعض كلمات التشجيع من أبطاله المفضلين".

وأضافت "في 9 يوليو الماضي أنقذ ابن أخي بريدجر البالغ من العمر ست سنوات، حياة أخته الصغيرة بالوقوف بينها وبين كلب شرس، بعد أن عضه عدة مرات في وجهه ورأسه، ثم أمسك بيد أخته وركض معها للحفاظ على سلامتها".

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