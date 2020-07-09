(فيديو) "خه إي يي".. فقد ساقه ولم يفقد حلمه في احتراف "الكرة"

المصدر: البيان الإلكتروني

خه إي يي، شاب يبلغ من العمر 24 سنة، رياضي في سباقات المضمار والميدان، عضو في اتحاد المعاقين في قوانغدونغ.

وقد عرف خه إي يي بحبه الكبير لكرة القدم منذ طفولته، ولديه مهارات رائعة في ضرب الكرة، حلم بأن يصبح لاعب كرة قدم محترفا، ولكن، اضطر وهو في سنه الثانية عشرة لإجراء عملية جراحية لبتر ساقه اليسرى بسبب إصابته بسرطان عظام خبيث.

وعلى الرغم من فقدان خه إي يي ساقه اليسرى، لكنه لم يفقد حلمه بأن يصبح لاعب كرة قدم محترفا، وبقوة الإرادة والعزيمة عزز ثقته بنفسه وتجاوز جميع أنواع الصعوبات لشق الطريق نحو تحقيق الهدف والنجاح.

واليوم، يلعب خه إي يي كرة القدم باستعمال العكاز، وبالرغم من استخدامه وكسره لـ 46 عكازاً، إلا أن حبه لكرة القدم كان أقوى من أي صعاب أو تحد، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

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