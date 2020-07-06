شاهد.. هدف لا يصدّ ولا يردّ بقدم حارس "هداف"

المصدر: البيان الإلكتروني

تقمص حارس مرمى نادي "يوفينتود إسكازوسينا" الكوستاريكي ماينر ألفاريز، البالغ 30 عاما، دور البطل في المباراة التي جمعت فريقه مع "ديسامبارادوس"، ضمن نصف نهائي كأس كوستاريكا لكرة القدم، وفق "روسيا اليوم".

وفي الدقيقة 85 من عمر اللقاء، عندما كانت النتيجة تشير لتأخر فريق ألفاريز بهدف دون رد، نفذ الحارس "الهداف" ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء بمنتهى القوة والدقة على طريقة الهدافين الكبار، ليسكن الكرة في شباك الحارس المنافس، معلنا عن تعديل النتيجة وتنفيذ ما عجز عنه مهاجمو فريقه.

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