"الكاف" يختار الإمارات لاستضافة نصف نهائي أبطال أفريقيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ذكرت تقارير صحفية، أن الإمارات ستستضيف مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث يلتقي الأهلي المصري مع الوداد المغربي، والزمالك المصري مع الرجاء المغربي.

وأكد موقع (لو 360) المغربي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قرر إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة في الإمارات، للاستفادة من عقود الرعاية الجديدة التي سيتم توقيعها، وجلب أموال تساعدها في الوفاء بالدعم.

فيما نشرت صحيفة "الأخبار" المصرية، نفياً من اتحاد الكرة الإماراتي، لتلقيه أي طلبات من الاتحاد الأفريقي، لاستضافة مباريات نصف النهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا 2020.

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