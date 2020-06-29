"الكاف" يحسم مصير بطولة أمم افريقيا بالكاميرون غداً

المصدر: دبي- العوضي النمر

يحسم الاتحاد الافريقي "الكاف" لكرة القدم مصير مسابقة بطولة الأمم الإفريقية خلال اجتماعه يوم غداً الثلاثاء، وبدأ مقترح يسود داخل الكاف بتأجيل البطولة المقبلة المقرر اقامتها في الكاميرون من يناير 2021 إلى يناير 2022 في ظل انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

ويرى عدد من مسئولي الكاف أن الكاميرون الدولة المستضيفة لبطولة الأمم الإفريقية المقبلة تعرضت إلى ظلم كبير بسبب عدم التجهيز الجيد لها نتيجة انتشار فيروس كورونا، وهو الأمر الذي يحتاج إلى مد لعدة أشهر مقبلة وإقامتها فى يناير 2022.

وشهدت الأيام الماضية عقد العديد من الجلسات من قبل اللجان النوعية داخل الكاف من أجل الوقوف على آخر المستجدات وما مدى السيطرة على فيروس كورونا لعودة الحياة من جديد داخل الملاعب الإفريقية.

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