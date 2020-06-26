زيدان يتبرع بجهازي تنفس اصطناعي لمستشفى جزائري

المصدر: البيان الإلكتروني

بادر النجم الفرنسي، زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، بتقديم مساعدات طبية، لفائدة مستشفى بولاية تيزي وزو الجزائرية، بحسب صحيفة النهار "الجزائرية".

وكشف مستشفى "محمد النذير" بتيزي وزو ، عن تلقيه جهازي تنفس اصطناعي من طرف مدرب النادي الملكي زين الدين زيدان.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنه سيتم استغلال هذين الجهازين، لفائدة المصابين بفيروس كورونا.

يذكر أن زين الدين زيدان، أكد في العديد من المناسبات ارتباطه الوثيق ببلده الأصلي الجزائر، من خلال تقديمه العديد من المساعدات للشعب الجزائري.

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