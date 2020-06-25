«المولود الأول» يجبر أسطورة الاسكواش المصرية على الاعتزال

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

أعلنت المصرية رنيم الوليلي (31 عاماً)، بطلة العالم السابقة في الاسكواش، والمصنفة أولى عالمياً حالياً، اعتزال اللعبة، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب والبطولات، على مدار نحو 25 عاماً.

وفازت الوليلي خلال مسيرتها بأكثر من 24 بطولة ودورة دولية، وأهمها الفوز ببطولة العالم للاسكواش للسيدات عام 2017، وكشفت اللاعبة أن سبب اعتزالها، انتظارها وزوجها طارق مؤمن لاعب منتخب مصر للاسكواش، مولودهما الأول.

وكتبت اللاعبة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «جاء الوقت لبدء صفحة جديدة، بعد 25 عاماً مع الاسكواش، وخلال العامين الماضيين، وهذا القرار يدور في رأسي أكثر من ألف مرة، لأن الاسكواش حياتي على امتداد 25 عاماً، ولكن حان الوقت لأقول وداعاً، ويا لها من رحلة».

ودخلت الوليلي التاريخ عام 2015، عندما أصبحت أول امرأة عربية تعتلي صدارة التصنيف العالمي في أي رياضة، بعدما أزاحت الماليزية نيكول دافيد عن عرش سيطرت عليه طيلة 9 سنوات، وأمضت المصرية مجموع 23 شهراً في الصدارة، بما فيها الأشهر الـ 19 الأخيرة.

وبدأت الوليلي بممارسة اللعبة، وهي في عمر 6 سنوات، وبدأت مسيرتها الدولية، بالفوز بلقب بطولة العالم للناشئين عامي 2005 و2007، والتي توجتها بالفوز بلقب بطولة العالم للسيدات 2017، على حساب زميلتها ومواطنتها نور الشربيني، بعد أن حلت وصيفة أمام الأخيرة عام 2016، وأمام دافيد عام 2014.

وفي عام 2019، دخلت الوليلي مع زوجها موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عندما حقق بطولة العالم للرجال، ليصبحا أول زوجين في تاريخ أي رياضة، يحققان لقب بطولة العالم، كما توجت مع منتخب سيدات مصر، بلقب بطولة العالم 4 مرات أعوام، 2008 و2012 و2016 و2018.

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