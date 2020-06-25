أسامة بن لادن يظهر في مدرجات "إيلاند رود" ويورط ليدز يونايتد

المصدر: دبي- ياسر قاسم

وقع نادي ليدز يونايتد الانجليزي في خطأ فادح عندما أظهر صورة أسامة بن لادن في مدرجات ملعب إيلاند رود، وأزال النادي الصورة بعد اكتشافها لاحقاً خلال تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعود القصة إلى أن لأندية الأوروبية سعت لتحفيز الجماهير عن طريق طبع صورهم ووضعها في المدرجات بمقابل مادي في ظل اللعب من دون جماهير بسبب فيروس كورونا، وتظهر صور المشجعين في مدرجات ملعب إيلاند رود مقابل 25 جنيها إسترلينيا.

وقال نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم إنه سيضمن عدم وجود المزيد من الصور المسيئة، وذلك بعدما وُضعت صورة لزعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، على مقعد في ملعب النادي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال ليدز يونايتد إنه ستكون هناك صور شخصية على 15 ألف مقعد بالملعب خلال مباريات النادي الخمس المتبقية في الموسم.

وأثارت صورة زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن الكثير من الجدل في الصحافة ووسائل الإعلام الإنجليزية بعدما ظهرت في مدرجات ليدز يونايتد.

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