برادلي يرفض عودة «السلة الأمريكية»

المصدر: (لوس أنجليس - أ ف ب)

انضم لاعب لوس أنجليس ليكرز آيفري برادلي إلى آخرين لن يشاركوا في استئناف منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بسبب المخاوف من فيروس «كورونا» المستجد.

وتعتزم رابطة الدوري استئناف المنافسات اعتباراً من 31 يوليو بمشاركة 22 فريقاً بدلاً من 30، على أن تقام كل المباريات في مجمع ديزني وورلد في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، وخلف أبواب موصدة بوجه المشجعين. وأكد برادلي أنه اختار أن يبقى إلى جانب زوجته وأولادهما الثلاثة، لاسيما البكر ليام (6 أعوام) الذي سبق له أن عانى من مشاكل في الجهاز التنفسي.

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