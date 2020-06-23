حساب كأس العالم يحتفل بعيد ميلاد زيدان ال48

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفل الحساب الرسمي، لكأس العالم، بعيد ميلاد الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفنى الحالى لريال مدريد، بمناسبة عيد ميلاده الـ 48، حيث ولد فى 23 يونيو 1972 فى مارسيليا.

وقال الحساب الرسمي لكأس العالم على "تويتر": "زين الدين زيدان يبلغ 48 عاما اليوم. أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق في كرة القدم. عيد ميلاد سعيد زيزو"، تعليقاً على مجموعة من الفيديوهات التي نشرها الحساب وتضم مجموعة من أهداف زيدان مع المنتخب الفرنسي وتتويجه بكأس العالم.

وسلط الموقع الرسمى لنادى ريال مدريد الضوء على عيد ميلاد المدرب الفرنسى، بعد بلوغه سن الـ48 عاماً، مؤكداً أن الفرنسى حقق فى يناير الماضى لقبه العاشر مع ريال مدريد كمدرب، بعد التتويج بكأس السوبر الإسبانى فى المملكة العربية السعودية، وفاز الفريق بقيادته بدورى أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية 2016 و2017 و2018 ليصبح بذلك المدرب الأكثر تتويجًا بلقب المسابقة القارية، جنبًا إلى جنب مع بوب بيزلي وكارلو أنشيلوتي.

بالإضافة إلى الثلاثية الأوروبية، قاد ريال مدريد للفوز بكأس العالم للأندية (2)، كأس السوبر الأوروبي (2)، الليغا (1) وكأس السوبر الإسباني (2)، وأصبح حديثًا ثاني مدرب يحقق أكبر عدد من الانتصارات مع ريال مدريد وأصبح أيضًا، مع 202 مباراة، المدرب الثالث بأكبر عدد من المباريات.

وأشار الموقع الرسمي للنادى إلى مسيرته كلاعب، خلال الفترة من 2001 و2006، حيث أسعد زيدان قلوب المشجعين في سانتياجو برنابيو بأسلوبه الأنيق في اللعب، وخلّدت صفحات التاريخ هدفه على الطائر في الكأس التاسعة بدوري الأبطال، واختارت مجلة "فرانس فوتبول" هدفه ذلك حديثًا كأجمل هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وخلال مسيرته كلاعب في ريال مدريد فاز بكأس دوري أبطال أوروبا (1)، كأس الانتركونتيننتال (1)، كأس السوبر الأوروبي (1)، الليغا (1) وكأس السوبر الإسباني(2).

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