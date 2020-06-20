في الدوري التركي ..لاعب يتلقى ضربة من المدرجات الخالية

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض السنغالي دمبا با مهاجم اسطنبول باشاك شهير إلى إصابة بزجاجة ماء أثناء مواجهة مضيفه أنقرة جوجو في الدوري التركي لكرة القدم، على الرغم من أن المباراة كانت خلف أبواب موصدة.

وتم إلقاء زجاجة ماء على المهاجم الضيف البالغ 35 عاما عندما كان على مقعد البدلاء بعد استبداله، لتصيب الزجاجة ساقه.

وأصيب دمبا با بجروح طفيفة، لكن المضحك أنه تلقى الضربة من مدرجات خاوية، وستلقي الشرطة القبض على المتسلل إلى داخل الملعب.

وأكد أوكان بوروك مدرب باشاك شهير، أن اللاعب تلقى المساعدة فورا وهو بخير.

وعزز اسطنبول باشاك شهير صدارته للدوري التركي بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2-1 على مضيفه أنقرة جوجو، الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.

ورفع باشاك شهير رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الترتيب وتجمد رصيد أنقرة جوجو عند 24 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

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