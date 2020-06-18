إيقاف مؤقت لأسرع عداء في العالم

المصدر: (لوس أنجليس ـ أ ف ب)

أوقف بطل العالم الحالي في سباق 100 م العداء الأمريكي كريستيان كولمان «عن المشاركة في أي مسابقة أو نشاط» لخرقه مجدداً قوانين مكافحة المنشطات في ما يخص مكان تواجده وتغيبه عن الاختبارات، ما قد يعرّضه للغياب عن الألعاب الأولمبية في طوكيو العام المقبل.

وكان كولمان (24 عاماً) قد نجا العام الماضي من الإبعاد عن مونديال 2019 لمخالفته القوانين ثلاث مرات في 2018 و2019، إذ نجح في تقليصها إلى محاولتين فاشلتين.

وأشارت وحدة النزاهة، ذراع الاتحاد الدولي لألعاب القوى المعني بقضايا المنشطات، إلى أن كولمان «موقوف مؤقتاً عن المشاركة في أي مسابقة أو نشاط».

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