إعادة افتتاح "جمنازيوم" بكاليفورنيا بعوازل ابتكارية

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

أعيد افتتاح صالة رياضية بكاليفورنيا الأمريكية عبر دعمها بمساحات لعب فردية ابتكارية معزولة ليستخدمها رواد الجمنازيوم دون الخوف من مسألة حفاظهم على مسافة التباعد الاجتماعي الآمنة أثناء التمرين.

عمدت صالة "ساوث باي فيتنس" بتركيب تسعة حجيرات معزولة من البلاستيك، وقد استغرق تثبيتها ثلاثة أيام وهي مصنوعة من ستائر الاستحمام البلاستيكية الشفافة وأعمدة من الأنابيب.

كما اتبعت صالة الألعاب الرياضية إجراءات أساسية لمراقبة صحة روادها، كقياس درجات الحرارة قبل الدخول والتأكد من وجود معقم أيدي كافٍ في كل زاوية.

يعني ذلك أن تسعة أشخاص فقط يمكنهم ممارسة الرياضة في صالة الألعاب الرياضية في أي وقت، وهو ما يعادل نصف قدرته الاستيعابية المعتادة، نقلاً عن "إندبندنت" البريطانية.

في الوقت ذاته، يُطلب من المدربين الشخصيين ارتداء كمامات الوجه، ويُتوقع من الرياضيين مسح ملابسهم وجواربهم بمنديل ومعقم لليدين بعد استخدامها، مع التأكيد على إغلاق حمامات الساونا وغرف البخار في الوقت الحالي.

على حساب الصالة الرياضية عبر "انستغرام"، أوضح المالك بأنهم سيواصلون استضافة التمارين عبر تطبيق "زوم" للرياضيين الذين يرغبون في التمرن عن بعد.

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