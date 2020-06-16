تويتر و" ميلينيوم العربية" يطلقان أول برنامج عربي للرياضات الإلكترونية #هلا_بالجيمرز

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "ميلينيوم العربية" اليوم عن إطلاق "#هلا_بالجيمرز" أول برنامج عربي للرياضات الإلكترونية على تويتر. وسيجذب برنامج الرياضات الإلكترونية الأسبوعي للجماهير مواضيع متعلقة بالألعاب وأحدث الاتجاهات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسينطلق بث الحلقة الأولى يوم 18 يونيو.

ويستغرق زمن البرنامج الذي ينتجه "ميلينيوم العربية خمس دقائق، ويتناول مواضيع حول الرياضات الإلكترونية من خلال أجزاء متعددة يقدمها مدرب فريق FATE Esports السابق عيسى فاخوري (iClutchGamingTV@)، حيث سيجرى لقاءات على شكل أسئلة سريعة مع شخصيات بارزة إقليمياً في مجال الرياضات الإلكترونية. كما سيتناول "هلا بالجيمرز" لحظات وتقارير الألعاب، وتقديم النصائح والحيل لمجتمع الرياضات الإلكترونية.

وقالت كندة إبراهيم، مديرة الشراكات الإعلامية في تويتر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يقصد محبي الرياضات الإلكترونية والألعاب تويتر لمواكبة إصدارات الألعاب الجديدة، والتعرف على مراجعات أحدث الألعاب، وخاصةً خلال الفترة الأخيرة، ونعتقد أن الوقت الحالي هو الأنسب لتوفير برنامج يواكب هذه المحادثات، ونحن سعداء بتقديم أول برنامج للرياضات الإلكترونية العربية على تويتر بالشراكة مع ميلينيوم العربية".

من جانبه، قال إدوارد جريفود، مدير استوديو الألعاب والرياضات الإلكترونية في "ويبيديا العربية": "تنطوي رسالتنا في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم على مناقشة، وتعزيز وتمكين نمو الرياضات الإلكترونية، وتسليط الضوء على شغف دائم النمو. ونعتقد أن الدمج بين شغفنا وخبرتنا المحلية، مع مدى انتشار وأهمية تويتر في المنطقة، من شأنها أن تخلق منصة للأبطال المجهولين من الأجيال الشابة، ونحن في "ميلينيوم العربية" متحمسون جداً بهذه الشراكة".

وسيتوفّر البث المباشر مجاناً لجميع المستخدمين حول العالم سواء من ضمن حساباتهم على تويتر أو خارجها وعلى الأجهزة المتصلة، وسيبث البرنامج كل يوم خميس الساعة 8:30 مساءً بتوقيت السعودية عبر Millenium_AR@.

الجدير بالذكر أن عام 2019 شهد أكثر من 1.2 مليار تغريدة حول الألعاب، بزيادة تقارب 20٪ على أساس سنوي. واستناداً إلى دراسة حديثة أجراها تويتر في المملكة العربية السعودية، تصنف الألعاب كواحدة من أكثر ثلاثة أنشطة يمارسها الناس في الآونة الأخيرة. كما صنفت الألعاب على أنها ضمن أكثر خمسة مواضيع اهتم بها الأشخاص في المملكة العربية السعودية وتفاعلوا معها بنشاط أكبر على المنصة بين شهري مارس وأبريل. وكشفت دراسة أخرى أجرتها Groupm أن 86٪ من اللاعبين في السعودية يلعبون في المنزل، وفي المتوسط، يقضي معظمهم ما بين 30 دقيقة إلى ساعة في جلسة واحدة عند ممارسة ألعاب الفيديو.

وتعتبر "ميلينيوم العربية"، ذراع الرياضات الإلكترونية لشركة "سعودي جيمر"، موقعاً مخصصاً للرياضات الإلكترونية. وهي جزء من "ويبيديا العربية"، التي تمتلك قاعدة جماهيرية تقدر بأكثر من 50 مليون شخص متحدث باللغة العربية.



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عن Millenium Arabia

ميلينيوم العربية جزء من شركة ويبيديا العربية، أول ناشر مخصص بنسبة 100٪ للرياضات الإلكترونية باللغة العربية.

تقدم ميلينيوم العربية أحدث الأخبار عن الرياضات الإلكترونية المحلية والعالمية، وتنظم بطولات للاعبين العرب.

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