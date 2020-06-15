شاهد .. لاعب يسجل هدفه الأخير في جنازته

المصدر: البيان الإلكتروني

ساعد لاعبو فريق كرة قدم في المكسيك زميلهم المتوفى على تسجيل آخر هدف له قبل نقل جثمانه إلى مثواه الأخير، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".

وتوفي ألكسندر مارتينيز، البالغ من العمر 16 عامًا هذا الأسبوع، وألقي باللوم في وفاته على الشرطة.

ووفقا لقناة الحرة، حمل زملاؤه تابوته الخشبي إلى مباراته الأخيرة حيث مرر أحدهم الكرة باتجاه التابوت لترتد وتدخل المرمى، ليحتفل باقي أعضاء الفريق بالهدف مع التابوت حسبما أظهر فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد المباراة دفن مارتينيز في مسقط رأسه في ولاية أواكساكا جنوبي المكسيك، وشارك اثنا عشر من زملائه في الوداع على ملعب بلازا حيث كان يلعب.

وقالت الصحيفة إن الشاب عاد من الولايات المتحدة قبل أربع سنوات، وذكرت وسائل الإعلام المحلية إنه خرج لشراء بعض الأغراض بعد ظهر اليوم الذي لقي فيه مصرعه برصاص الشرطة بسبب خطأ على ما يبدو في الهوية.

وحضر مراسم الجنازة العاطفية حوالي 300 شخص، وانتشر فيديو "الهدف" النهائي للفوز من قبل مارتينيز على وسائل التواصل الاجتماعي المكسيكية وحقق أكثر من مليون مشاهدة.

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