اسطورة السلة اونيل يظهر في مدرجات نورثهامبتون

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تم الكشف عن وجود وجه مشهور سيتواجد في مدرجات نادي نورثهامبتون تاون، عندما يعود للعب مبارياته في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، بعد توقف طويل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وسيظهر وجه شاكيل اونيل أسطورة الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين، في مدرجات نورثهامبتون تاون، ولكن السؤال المطروح هل سيكون نسخة كاملة بحجم 7 أقدام أو 1 بوصة؟، بعدما قام النادي بترتيب وجوده في المدرجات، بقطع من الورق المقوى، وهو يرتدي وشاح النادي، ودعا مشجعيه إلى الانضمام إليه بصور كارتونية لهم في المدرجات.

ويعود ظهور أونيل بوشاح النادي، إلى بضع سنوات، بسبب ارتباطه التجاري مع رئيس مجلس الإدارة كيلفن توماس، وسبق أن شارك بطل الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة، في احتفالات نورثهامبتون عندما حقق النادي ترقية من الدوري الثاني في 2016، مسجلاً رسالة تهنئة للفريق.

وشوهد مشجعو الورق المقوى لأول مرة في الدوري الألماني، عندما وضع بوروسيا مونشنجلادباخ 12 ألف صورة كارتونية لمشجعيه في ملعب بوروسيا بارك، ثم تم توسيع الفكرة في الدنمارك، ويمكن لأنصار نورثهامبتون، الظهور كشخصية كارتونية في المدرجات مقابل 25 جنيه إسترليني.

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