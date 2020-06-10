غرب آسيا يناقش مستقبل بطولاته

المصدر: (دبي - العوضي النمر )

يعقد اتحاد غرب آسيا لكرة القدم اجتماعاً عن بُعد الأحد المقبل، لمناقشة رزنامة بطولاته المقبلة التي تتطلب إعادة جدولتها بسبب ما فرضته جائحة كورونا من توقف الأنشطة، وسيناقش الاتحاد خلال الاجتماع مع الاتحادات الأهلية التابعة له، الوقوف على طبيعة نشاطاتها والمواعيد المقترحة لعودتها، لضمان التنسيق المباشر معها بما يراعي الوضع الصحي، لإقامة بطولة الرجال العاشرة والمقررة في الإمارات مطلع العام المقبل 2021، والتي أكدت 12 دولة المشاركة بها، إلى جانب بطولات الناشئين والشباب وبطولة المنتخبات الأولمبية الثانية والبطولة الإلكترونية.

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