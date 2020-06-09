مكجريجور يستمتع بالتقاعد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

بدأ كونور مكجريجور لاعب الفنون القتالية المختلطة، تقاعده برحلة بحرية قبالة سواحل ايرلندا، بعدما أعلن منذ أيام قليلة، قراره بالاعتزال، مع توقعات البعض بتراجعه عن القرار، والذي سبق وأعلنه مرتين من قبل.

والتقطت صور لمكجريجور، وهو يركب "جت سكي"، قبالة ساحل مدينة دون لوجير، محاطاً بعدد من القوارب الفاخرة، بعد غرد على حسابه الشخصي في "تويتر": "قررت التقاعد من القتال، شكراً لكم جميعاً على الذكريات المدهشة".

وعبر مكجريجور، بعد إعلان قراره، عن حالة الملل التي يعيشها، وأكد أنه يسعى لتحقيق أكبر قدر من الاستمتاع بالتقاعد، والذي لا يصدقه البعض، خاص وأنه اللاعب كان على موعد للقتال مجدداً في وقت لاحق من هذا العام مع أندرسون سيلفا وخورخي ماسفيدال، ومنافسه اللدود حبيب نورماجوميدوف.

وكان مكجريجور، قد أعترف بأنه ربح ما يزيد عن 100 مليون دولار، من مبارياته السابقة، وأن القتال لم يعد يستهويه كما كان سابقاً، وأنه يحاول التأقلم مع حياته الجديدة.

والجدير بالذكر، أن سبق أن تقاعد المقاتل الأيرلندي في مارس 2019، ثم قرر العودة بعدها، ثم عاد عن تقاعده في يناير الماضي، لخوض مباراة حسمها بسهولة، حسب ما أشارت صحيفة "ديلي ميل".

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