مسيرة احتجاج من أجل جورج فلويد .. NBA نجوم الـ

المصدر: أ ف ب

انضمت مجموعة جديدة من نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين NBA الى الأصوات المطالبة بالمساواة العرقية في الولايات المتحدة، وذلك من خلال العديد من المسيرات الاحتجاجية في جميع أنحاء البلاد تنديداً بمصرع المواطن الأسود جورج فلويد في 25 الشهر الماضي على يد رجل شرطة أبيض في مينيابوليس.

وشارك عدد من لاعبي ميلووكي باكس الذي كان يتصدر ترتيب المنطقة الشرقية وصاحب أفضل سجل في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين قبل تعليقه في مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، في مسيرة في المدينة، وأبرزهم النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي ارتدى قميصا كُتِبَ عليه "لا أستطيع التنفس".

وقد وُجهت الى الشرطي الأميركي الأبيض ديريك شوفين الذي ألقى القبض على فلويد (46 عاما) وضغط بركبته على رقبته لعدة دقائق دون أن يستمع لمناجاته كونه لا يستطيع التنفس قبل يتوفى لاحقاً، تهمة القتل غير المتعمد.

لكن الاحتجاجات استمرت في التصاعد، وانتهت في بعض الأحيان بأعمال شغب إلى حد إعلان حظر التجول في عدة مدن.

وشارك في المسيرة شقيق يانيس، ثاناسيس، والعديد من لاعبي ميلووكي مثل بروك لوبيز، سترلينغ براون، دونتي ديفينتشنزو، فرانك مايسون وكام رينولدز، وقد ارتدى الجميع قمصانا كتب عليها "لا أستطيع التنفس"، في إشارة الى ما نطق به فلويد قبل وفاته.

كما هتف نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري باسم "جورج فلويد" خلال انضمامه مع بعض من زملائه في بطل الدوري الأميركي لكرة السلة ثلاث مرات في المواسم الأربعة الماضية، إلى حشد من المتظاهرين في مسيرة سلمية في كاليفورنيا.

كما شارك فيها أيضا لاعبو ووريرز الآخرون كلاي طومسون، كيفون لوني ودايمون لي، أقيمت في نفس المكان الذي يحتفل فيه الفريق بألقاب الدوري مع جماهيره.

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