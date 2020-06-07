أماندا تهزم فيليسيا في «UFC» للفنون القتالية

المصدر: لوس آنجليس - البيان الإلكتروني

فازت اللاعبة البرازيلية أماندا نونيز، على الكندية فيليسيا سبينسر، في النزال الساخن بينهما ضمن بطولة «UFC» للفنون القتالية، التي أقيمت أول من أمس الأول، على حلبة ابكس بولاية لوس آنجليس، بإجماع الحكام

وقالت أماندا: استمتعتُ كثيراً بالنزال، وأوجه تحية احترام لمنافِستي، ويغمرني شعور بالسعادة وبالثقة التي تدفعني للابتسام، فأنا كنت حاضرة بعقلي وجسدي وروحي، أبذل كل ما في وسعي خلال النزال، ما رسم ابتسامة على وجهي طوال الوقت، ولا يمكن لأحد أن ينكر روعة الأداء الذي قدّمته سبينسر، لكنّني واجهتُها بذكاء، مستغلة قدرتي في الفوز عليها بالوقوف على قدمي، مستعينة بالأرض، وأدرك كم يعشق المتابعون مشاهدة صراع محتدم ومليء بالحماس

وأضافت: ولطالما أردت مواجهة أحد مثلها، لإثبات قدرتي في الاستمرار لست جولات، ووصلتُ إلى الجولة الخامسة بذات النشاط الذي كنت فيه خلال الجولة الأولى، لأثبت مجدداً أنني اليوم الأفضل في الميدان، وبرهنت نجاحي في تحقيق ما عجز الآخرون عن القيام به مرة جديدة، لأحافظ على مكانتي بجدارة.

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