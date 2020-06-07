دورانت: لست جاهزاًً لاستئناف الموسم مع فريقي الجديد

المصدر: أ ف ب

أعلن نجم كرة السلة الأميركية كيفن دورانت الذي تعرض لقطع في وتر أخيل السنة الماضية، عدم جهوزيته لاستئناف المباريات في يوليو مع فريقه الجديد بروكلين نتس. وقال نجم غولدن ستايت ووريرز واوكلاهوما سيتي السابق: أنتهى موسمي لم تكن لدي نية اللعب في موسم 2019-2020.

تابع اللاعب البالغ 32 عاماً: قبل انطلاق هذا الموسم، قررنا ببساطة التفرغ للتحضير للموسم المقبل. لكن هذا الموسم تغيّرت معالمه بعد تعليقه منذ 11 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. ومن المقرر استئناف بقية الموسم في 31 يوليو في مجمع ديزني وورلد بولاية فلوريدا.

وتعرض دورانت، بطل الدوري في 2017 و2018، لأصابته البليغة في نهائي 2019 عندما كان لا يزال تحت الوان ووريرز الذي فقد لقبه لتورونتو رابتورز. وبرغم اصابته، ترك ولاية كاليفورنيا ملتحقا ببروكلين، الذي يأمل مشجعوه أن يشكل ثنائياً ضارباً مع النجم كايري ايرفينغ.



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