آخر تطورات الحالة الصحية لزوجة أحمد فتحي وابنتيه بعد إصابتهن بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف والد اللاعب أحمد فتحي نجم فريق الأهلي المصري عن آخر تطورات الحالة الصحية لإصابة زوجة نجله وابنتيه بفيروس كورونا المستجد " كوفيد_19" مؤكدًا أن حالتهن جميعهن مستقرة وبخير.

وأضاف والد فتحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على التليفزيون المصري أن زوجة أحمد فتحي وابنتيه في عزل منزلي منذ 3 أيام ، معقبًا: "أحمد فتحي هو الطبيب بالنسبة لهن ومن يرعاهن" بحسب موقع فيتو.

ولفت إلى أن زوجة أحمد فتحي لم تظهر عليها أي أعراض لكن التعرف على الإصابة بدأت بعدما أصيبت الابنة الصغرى"فاطيمة" وعمرها سنة و3 أشهر بارتفاع في الحرارة حينها فكرت الأم بضرورة عمل مسحة لكل افراد الأسرة.

وأكد أن المسحات الطبية أظهرت إصابة زوجة أحمد فتحي وابنتيه "خديجة وفاطيمة" ، مشيرًا إلى أن اللاعب عزل نفسه هو الآخر وابنته ملك منذ يوم الإثنين الماضي.

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