رونالدو يحتفل بعيد ميلاد طفليه متخفياً في زي علاء الدين

المصدر: دبي-عدنان الغربي

نشر البرتغالي كريستاينو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي صورة عائلية على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء الاحتفال بعيد ميلاد طفليه ايفا وماتيو في المنزل، وظهر "الدون" مرتديا زي الشخصية الكرتونية الشهيرة علاء الدين، فيما ارتدى أبناؤه وزوجته جورجينا رودريغيز ملابس الأميرات والأبطال الخارقين.

وعلق رونالدو على الصورة قائلا " عيد ميلاد سعيد لأحبائي ايفا وماتيو، نحن نحبكم حتى نهاية العالم، أب فخور."

وأصبح نجم نادي يوفنتوس أول ملياردير في عالم كرة القدم، وفقا للتقديرات الصادرة عن مجلة فوربس الأمريكية، التي ذكرت في تقرير لها أن رونالدو الذي انتقل إلى يوفنتوس من نادي ريال مدريد الإسباني في صيف العام 2018 في صفقة قياسية بلغ قوامها أكثر من 100 مليون يورو، قد حصل على 85 مليون إسترليني في العام الماضي من راتبه وحقوق الرعاية، لينضم بذلك إلى نادي المليارديرات الرياضيين في العالم.

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