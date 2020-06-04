تعيين بندر المشهدي نائب الرئيس ومدير عام ‪WWE الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت ‪WWE عن تعيين المهندس بندر المشهدي في منصب نائب الرئيس ومدير عام ‪WWE الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيقود المشهدي من خلال منصبه الجديد مبادرات الأعمال الاستراتيجية لشركة ‪WWE وعملياتها اليومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتعاون مع الشركاء في جميع مجالات عمل‪WWE، التي تشمل التلفزيون، والفعاليات الحية، والتسويق، والرعاية، ووسائل الإعلام المتقدمة، والترخيص، والترويج. كما سيدير العمليات المحلية في شراكة مدتها 10 سنوات بين ‪WWE والهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

يتمتع المشهدي بخبرة تزيد على 20 عامًا باعتباره مديرا في الشركات الممتازة التي تتواجد مقراتها في المملكة العربية السعودية، كما أنه يمتلك سجلًا حافلًا في تحقيق نمو الأعمال.

وكان قد أمضى السنوات الست الماضية في ‪OSN حيث كان يتولى منصب المدير العام فيها، وقاد تنفيذ استراتيجية شركة البث في المملكة العربية السعودية. كما شغل في هذا الوقت أيضًا منصب مستشار لوزير الإعلام لمدة سنة واحدة حيث قاد العديد من مبادرات رؤية 2030 وخصخصة شبكة الأخبار السعودية.

وفي تعليق له، قال جاي روزنستوك، نائب الرئيس التنفيذي الدولي لـ ‪WWE: "نحن سعداء لانضمام بندر إلى فريقنا الدولي، ونثق بأن خبرته المثبتة في قيادة برامج الشراكة التجارية الناجحة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط سيكون لها تأثير إيجابي كبير على علامة ‪WWE وأعمالها في المنطقة".

وبعدما تدرب باعتباره مهندس ميكانيكي في إنجلترا، بدأ المشهدي حياته المهنية في شركة بي أيه إي سيستمز في المملكة العربية السعودية، حيث استمر فيها لمدة 13 سنة وارتقى إلى منصب مدير إدارة المحافظ المالية وتولى مناصب قيادية استراتيجية مع شركاء المشاريع المشتركة.

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