أولمبياد طوكيو 2021.. البساطة عنوان الافتتاح

المصدر: أ ف ب

يبحث مسؤولو أولمبياد طوكيو 2020 سبل تقليص حجم الالعاب المؤجلة الى صيف 2021 بسبب جائحة كورونا، في ظل تقارير حول تبسيط حفل الافتتاح وتخفيض عدد المتفرجين.

قالت محافظة طوكيو يوريكو كويكي الخميس للصحافيين، أن المنظمين يدرسون ما يمكن "ترشيده وتبسيطه"، في ظل ارتفاع التكاليف لتنظيم اوّل اولمبياد مؤجل في التاريخ.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت في مارس تأجيل الالعاب بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي تسبب بإيقاف حركة الرياضة العالمية ووفاة نحو 390 ألف شخص.

وبات الموعد الجديد للألعاب في 23 يوليو 2021، لكن المنظمين يواجهون تحديات غير مسبوقة لإعادة تنظيم الحدث، ما يتطلب إعادة ترتيب كل شيء من الملاعب إلى وسائل النقل.

وأشارت وسائل إعلام محلية، ان تبسيط الخطط يمكن أن يشمل خفض عدد المتفرجين في المسابقات المقامة في ملاعب مغلقة، وتقليص عدد المشاركين في حفلي الافتتاح والختام.

ونقلت صحيفة "يوميوري شيمبون" عن مصدر لم تذكر اسمه أن الجميع بمن فيهم الرياضيون والجماهير يتعين عليهم اجراء اختبارات لفيروس كورونا المستجد "الأولوية القصوى هي تفادي السيناريو الاسوأ وهو الغاء الألعاب".

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ قد قال الشهر الماضي ان العاب 2021 ستكون "الخيار الأخير"، مشدداً أن التأجيل لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. ورفض القول ما اذا كان اكتشاف لقاح سيكون شرطا اساسيا لإقامة الالعاب، لكنه لا يحبذ اقامتها وراء ابواب مؤصدة.

ورأى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي انه سيكون "صعبا" اقامة الإولمبياد بحال عدم احتواء فيروس كورونا. كما اشار رئيس اللجنة المنظمة يوشيرو موري أنه يجب إلغاء الألعاب، بحال عدم السيطرة على الفيروس العام المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز