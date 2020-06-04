مرسيدس ينتظر انطلاقة موسم فورمولا 1 لتجديد عقد هاميلتون

المصدر: أ ف ب

أعلن مدير فريق مرسيدس النمسوي توتو وولف، أنه سينتظر انطلاق الموسم الحالي من بطولة العالم للفورمولا واحد للتشاور بشأن تجديد عقد سائقه البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات.

إلا أن وولف أشار إلى أن المحادثات مع هاميلتون لا تعني إستبعاد إجراء محادثات مع الالماني سيباستيان فيتل بطل العالم اربع مرات، الذي سيترك فيراري نهاية الموسم الحالي.

وبعد أن عطّل فيروس كورونا المستجد انطلاق سباقات العام الحالي، من المتوقع أن تنطلق بطولة العالم من سباق النمسا يوليو المقبل، موضحاً أنه يأمل في التوصل الى اتفاق مع هاميلتون "قريباً جداً".



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