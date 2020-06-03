رابطة الـ NBA تسعى لإنهاء الموسم 12 اكتوبر

المصدر: أ ف ب

تهدف رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين NBA إلى انهاء موسم 2020، المعلّق راهنا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في منتصف أكتوبر بحسب تقارير صحافية.

وأشارت شبكة "اي اس بي ان" الثلاثاء أنه وفقا لإطار زمني من المقرر أن يصوّت عليه مجلس ادارة رابطة الدوري الخميس، لن يتخطى موعد المباراة السابعة الاخيرة من الدور النهائي 12 أكتوبر.

وتضع رابطتا الدوري واللاعبين اللمسات الأخيرة على استئناف الموسم المتوقف منذ 11 مارس بسبب تفشي جائحة "كوفيد-19".

وأضافت: الرابطة تخطط لعودة الدوري بمشاركة 22 فريقا بدءا من 31 يوليو.

ومن المتوقع أن تقام جميع المباريات في مجمع ديزني في أورلاندو بولاية فلوريدا، مع بقاء كل الأندية في الموقع لتقليل خطر تفشي كورونا.

ويحتاج اقتراح الرابطة الخميس أمام مجلس الادارة إلى موافقة ثلثي الاندية الثلاثين المشاركة في الدوري.

وتابعت: هناك تأييداً كبيراً للخطة التي أوصى بها مفوض الدوري آدم سيلفر.

ومن القضايا الرئيسة التي يجب تسويتها، شكل المسابقة التي ستحدد هوية المتأهلين الى الادوار الاقصائية "بلاي أوف".

وسيتم اشراك ستة أندية لا تحتل مراكز مؤهلة الى البلاي اوف مع اصحاب المراكز الثمانية الاولى في كل من المنطقتين الشرقية والغربية، ليصبح عدد المشاركين 22 مع استئناف الدوري. وبحال التصديق على ذلك، سينتهي موسم ثمانية أندية باكراً.

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