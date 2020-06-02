بالفيديو.. نجاة سكاي أصغر لاعبة أولمبية من الموت أثناء التدريب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اعتبرت لاعبة التزلج البريطاني سكاي براون (11 عاماً)، محظوظا لبقائه على قيد الحياة، بعد اصابته بكسر في الجمجمة خلال حادث مرعب تعرضت له أثناء التدريب.

وطارت سكاي، والمتوقع أن تصبح أصغر لاعبة أولمبية صيفية في بريطانيا عند مشاركاتها في أولمبياد طوكيو 2021، من لوح التزلج الخاص بها في أعلى منحدر مرتفع، وهبطت على أرض صلبة.

وتم نقلها جواً إلى المستشفى، ولم تستجب في البداية عند وصولها، ولكن من المتوقع الآن أن تتعافى بالكامل، رغم كسر يدها ومعصمها وجمجمتها، وقال والدها ستيوارت لصحيفة "ديلي ميل": "تعرضت سكاي لأكبر سقوط لها على الإطلاق، وهي محظوظة لكونها على قيد الحياة".

وأوضح: "هبطت سكاي على رأسها ويدها بعد تجاوزها المنحدر، وعندما جاءت إلى المستشفى لأول مرة، كان الجميع خائفاً على حياتها، والآن لا تزال إيجابية وقوية، وهو الأمر الذي صدم الفريق الطبي بأكمله، نظراً لخطورة الإصابة".

ونشرت سكاي، لقطات فيديو لسقوطها على صفحتها في يوتيوب وانستغرام، وأيضاً لقطات لحملها على متن المروحية، وصوت دقات قلبها في المستشفى، وتحدثت من سريرها في المستشفى عن إصاباتها، مع الإشارة إلى انها تقضي معظم وقتها في التدريب في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، حيث وقع الحادث.

وولدت سكاي في اليابان من أم يابانية ووالدها بريطاني، وهي أصغر متزلج محترف في العالم، وفازت أيضًا بالبرنامج التلفزيوني الأمريكي "الرقص من النجوم"، وأصغر الرياضيات اللاتي تراعهن نايكي، وظهرت في حملة إعلانية إلى جانب سيرينا ويليامز وسيمون بايلز، كما تهوى ركوب الأمواج.

وستكون الحائزة على الميدالية البرونزية لبطولة العالم للتزلج على الجليد لعام 2019، بعمر 13 سنة في الوقت الذي تقام فيه أولمبياد طوكيو في يوليو 2021، إذا تأهلت كما هو متوقع، أصغر لاعبة أولمبية صيفية في بريطانيا، حيث كانت السباحة مارجري هينتون تبلغ من العمر 13 عاماً و43 يوماً، عندما شاركت في الألعاب في أمستردام عام 1928.

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