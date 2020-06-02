شاهد.. المهندس السوداني يبهر برشلونة بفيديو ثانٍ

المصدر: دبي-عدنان الغربي

نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني على "تويتر" مقطع فيديو للاعب كرة القدم الاستعراضية السوداني عبدالله عماد وهو يداعب الكرة مرتديا قميص النادي الكاتالوني بطريقة مذهلة خطفت الأبصار، خصوصا أنه استعرض مهارات عالية أثناء قيادة الدراجة الهوائية وتناول الطعام، وغيرها من الفنون الاستعراضية بالكرة.

وهذه المرة الثانية التي ينشر فيها النادي الكاتالوني مقطع فيديو للاعب السوداني، حيث نال المقطع الأول إعجاب الملايين حول العالم.

وتعود قصة عبد الله عماد مع لعبة المهارات الإبداعية، التي يطلق عليها "فري ستايل فوت بول"، إلى العام 2010، بعدما شاهد أحد الفيديوهات على "يوتيوب" لشاب يؤدي مهارات استعراضية ولديه تحكم عال بالكرة.

وقرر عماد، وهو مهندس ينحدر من مدينة أم درمان، أن ينقل هذا الفن الكروي إلى بُعد جديد؛ حين بدأ بمداعبة الكرة كهواية، وبمرور الوقت تمكّن من صقل مواهبه وتنمية قدراته حتى أصبح أحد أشهر اللاعبين الاستعراضيين، وهو مصنف 18 عالميا.

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