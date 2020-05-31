وجه أنتونينا يعبر عن مرارة الخسارة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أطلت اللاعبة أنتونينا شيفتشينكو، على جمهورها بإصابات بالغة في الوجه، وابتسامة تعبر مرارة الخسارة أمام كاتلين تشوكاجيان بالنقاط 25-30، في مباراتهما في الفنون القتالية بوزن الذبابة، والتي جرت في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وخسر أنتونينا (35 عاماً)، مباراتها في وزن الذبابة بإجماع جميع القضاة، وبعد تعرضها للضرب الشامل في كل من الجولات الخمس للمواجهة، وحرصت اللاعبة، رغم وجهها المصاب بشدة، على طمئنت جمهورها، بأنها بصحة جيدة.

وقالت بعد القتال: "إنه شعور جيد حقاً، ولا أعتقد أنني تحسنت منذ معركتي الأخيرة، ولدي دائماً القدرة على الأداء القوي، ولكني احتاج فقط مجرد وأعتقد أن الأشخاص الأقرب إلي يعرفون ما أنا قادرة عليه".

وأضافت: "سأقاتل أي شخص، وبعد معركتي الأخيرة، كنت أطلب توفير مباريات، وبالفعل تم الاتفاق على بعض المواجهات، ولكن بدأ الجميع في الإلغاء، قبل أن أخوض مباراة الأمس، وأعتقد انه سوف يمر وقت طويل قبل أن أخوض مباراة أخرى".

وأكملت اللاعبة في تصريح نشرته صحيفة "ديلي ميل": "أنا لا أريد غياباً طويلاً، لأنني بصراحة أتقدم في السن، وأريد أن أشارك في أكبر عدد ممكن من المباريات".

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