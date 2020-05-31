31 يوليو موعد مقترح لاستئناف دوري (NBA)

المصدر: (لوس أنجليس - أ ف ب)

طرحت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، على الأندية، تاريخ 31 يوليو المقبل، لاستئناف المنافسات المعلقة منذ مارس الماضي، بسبب فيروس «كورونا»، مع تداول سيناريوهات مختلفة، يتوقع التصويت على أحدها الأسبوع المقبل، وأشارت تقارير صحافية عدة، إلى أن مفوض الرابطة، آدم سيلفر، طرح هذا الموعد على مالكي الأندية، خلال اتصال هاتفي جماعي، أجراه أمس الأول، وسط آراء متفاوتة بشأن شكل استئناف المباريات ومكانها، على أن تكون بطبيعة الحال من دون جمهور، وعلقت منافسات الـ (NBA)، اعتباراً من 11 مارس الماضي، بعد إصابة الفرنسي رودي غوبير لاعب فريق يوتا جاز بـ «كوفيد 19»، وتميل الترجيحات إلى أن البطولة لن تكون بمشاركة كل الأندية الثلاثين، ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان رابطة الدوري أنها تبحث مع شركة «والت ديزني»، استخدام مجمع «آي إس بي إن» الرياضي التابع لها في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، كموقع واحد يستخدم للإقامة والتدريب والمباريات.

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