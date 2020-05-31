فيدرر أعلى رياضيي العالم دخلاً

المصدر: (نيويورك - أ ف ب)

صنّفت مجلة فوربس الأمريكية، أول من أمس، نجم التنس الأرضي السويسري روجيه فيدرر الرياضي الأعلى دخلاً في العالم، مع إيرادات سنوية تبلغ 106,3 ملايين دولار أمريكي، ليصبح أول لاعب كرة مضرب يحتل صدارة هذه اللائحة منذ إطلاقها عام 1990، وتقدم السويسري ( 38 عاماً)، وحامل الرقم القياسي في عدد ألقاب الغراند سلام (20)، من المركز الخامس في تصنيف «فوربس» لعام 2019 إلى الصدارة في العام الحالي، وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن إيرادات فيدرر قبل اقتطاع الضرائب بلغت 6,3 ملايين دولار من الجوائز المالية من الدورات، و100 مليون من عقود الرعاية والتسويق، وبات فيدرر، بحسب فوربس، ثاني رياضي لا يزال ناشطاً، يجمع 100 مليون دولار من عقود الرعاية في عام واحد، بعد أسطورة الغولف الأمريكي تايغر وودز، وتقدم فيدرر في التصنيف الجديد على النجم البرتغالي لكرة القدم كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، الذي بلغ مجموع إيراداته 105 ملايين دولار، وكان الثالث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني بـ104 ملايين.

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