إضاءة جديدة لدي ستيفانو لاستضافة "الملكي"

المصدر: البيان الرياضي

تجري التحضيرات في استاد ألفريدو دي ستيفانو، لاستضافة مباريات ريال مدريد الست المتبقية في الدوري الاسباني، وتتضمن التحضيرات، إقامة أضواء كاشفة جديدة في الملعب لضمان إضاءة الملعب بالكامل للبث التلفزيوني. كما سيتم تثبيت اللوحات الإعلانية من أجل الامتثال لصفقات الرعاية، ويجري اللاعبين على أرضه تدريباً واحداً في الأسبوع، من أجل التعود على العشب الجديد.

وتتبقى لريال مدريد "الملكي"، 6 مباريات على أرضه، و5 مباريات خارج أرضه، ويلتقي على أرضه مع أندية إيبار وفالنسيا وخيتافي ومايوركا وألافيس، والتي تبدو أقل صعوبة.

أما المباريات خارجه أرضه، فهي الأكثر صعوبة، وتتضمن مواجهات اسبانيول وغرناطة ويجانيس، والذين يقاتلون من أجل البقاء في دوري الدرجة الأولى الاسباني.

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