بالفيديو.. "ياماها" تطوّر تطبيقاً للتشجيع عن بعد

المصدر: البيان الإلكتروني

طوّرت مؤسسة ياماها اليابانية تطبيقا جديدا يتيح للجماهير تشجيع فرقها عن بعد!

وقالت (DW) إن المؤسسة اليابانية قامت بتجريب تطبيق (Remote Cheerer) في ملعب شيزوكا، الذي يتسع لـ 50 ألف مشجع، في مباراة جوبيلو إيواتا ضد شيميزو بالس بالدوري المحلي، حيث تمكن الجمهور الجالس أمام شاشات التلفاز في المنازل من إرسال صيحات التشجيع إلى الملعب من خلال 58 مكبرا للصوت موزعة في الملعب.

ويسمح التطبيق باختيار مكبر الصوت الذي يريدون نقل تشجيعاتهم من خلاله.

التطبيق الجديد يأتي مع عودة الحياة للملاعب تدريجيا بعد التوقف الاجباري جراء جائحة كورونا.

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