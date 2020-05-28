شجار بين ميدو ودروجبا بسبب مضيفة طيران

المصدر: البيان الإلكتروني

عقب صمت طويل تحدث المدرب الفرنسي خوسيه أنيجو المدير الفني السابق لنادي أولمبيك مارسيليا عن شجار حدث بين الثنائي المصري أحمد حسام ميدو و وزميله الإيفواري ديدييه دروجبا عندما كانا يلعبان في صفوف الفريق.

وتولى أنيجو تدريب فريق مارسيليا لمدة عام من 2003 لـ 2004 وهي الفترة التي تواجد فيها الثنائي الافريقي في الخط الهجومي للفريق الفرنسي،

وتعاقد مارسيليا مع دروجبا قادماً من نادي جانجون بمبلغ 6 ملايين يورو وهو نفس المبلغ الذي تعاقد به النادي مع ميدو قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي.

وكشف خوسيه عن شجار لفظي وقع بين ثنائي الهجوم بعد إحدى المباريات في بطولة كأس أوروبا. وقال المدير الفني السابق لمارسيليا: ميدو كان دائم المزاح بطريقة غريبة، خلال عودتنا بالطائرة من مباريات كأس أوروبا، وفي إحدى المرات قام ميدو بالمزاح مع المضيفة الجوية ولكن هذا لم يعجب دروجبا ووجد الأمر لا يليق بالفريق".

متابعًاً: بعدها ذهب دروجبا إلى ميدو واشتدت الأمور بينهما،وأستطيع أن أؤكد بأن الطائرة بالكامل تحركت بسبب ما حدث بينهما وكان هناك اضطراب في الحديث بين ميدو ودروجبا".

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